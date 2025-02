Superguidatv.it - C’è Posta per te 2025: Donato non apre la busta, figlia e matrigna litigano | Video Witty Tv

C’èper teMaria De Filippi ha raccontato la storia di America. La ragazza avrebbe tanto voluto riabbracciare il padre, dopo ben 7 anni di lontananza. Qualcosa però è andato storto. L’uomo non ha aperto laper colpa della nuova compagna? Ebbene in studio lae lahanno litigato. Tra due fuochi,non se l’è sentita di aprire laed è uscito dallo studio insieme alla nuova moglie, accusata, da America e dal pubblico presente, di non aver aiutato padre ea riappacificarsi, anzi, di aver contribuito a tenerli lontani. IlTv