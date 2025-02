Fanpage.it - C’è Posta, Donato non perdona la figlia America e chiude la busta: “Non rispetta mia moglie, si mette in mezzo”

Leggi su Fanpage.it

Nella puntata del 1 febbraio di C'èper te,vuole riallacciare i rapporti con il padre, che non vede da 7 anni per colpa dellaMirella. "Mi hai ferito, sono deluso. Devirci", ha spiegato l'uomo alla. Poilae non la