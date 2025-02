Ce lo ricordiamo Alberto Trentini?

Leggi su Lanotiziagiornale.it

, 45 anni, cooperante veneziano, è detenuto in Venezuela dal 15 novembre. Accusato di terrorismo, un’accusa tanto pesante quanto nebulosa, in un paese dove la trasparenza giudiziaria è un lusso sconosciuto e i rapporti con l’Italia sono tesi. Da quel giorno, il silenzio è diventato l’unico interlocutore per la sua famiglia e i suoi amici.La sua è la storia di chi dedica la vita agli altri: in missione con l’ong Humanity & Inclusion,lavorava con persone con disabilità, lontano dai riflettori, vicino alle fragilità. Eppure, oggi il suo nome è intrappolato in un’accusa che sa di pretesto politico, un bersaglio facile in un contesto internazionale complicato.La diplomazia italiana, con il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, ha dichiarato di essere al lavoro, ma i risultati latitano.