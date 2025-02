Ilfattoquotidiano.it - C’è la prima grande azienda mineraria ad aderire al Fossil fuel Treaty: un bello schiaffo ai critici

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“It always seems impossible, until it’s done”: sembra sempre impossibile, finché non viene fatto. È una delle molte frasi per cui Nelson Mandela verrà ricordato nei secoli dei secoli. Ah, sapevatelo: Mandela, eletto primo Presidente del Sudafrica nel 1994, fino al 2008 era ancora inserito nella lista dei sospettati di legami col terrorismo mantenuta da quel faro di democrazia e valori, da quell’esempio di amore per la pace e ripudio per la guerra (sic!) che sono gli Usa. Ma questa è un’altra storia..La frase si adatta perfettamente al nostro caso. Quello del, l’iniziativa per giungere un trattato globale di non proliferazione dei combustibilii nella prospettiva della lotta al “collasso climatico” (copyright Antonio Guterres, Segretario generale Onu). In poco più di quattro anni di vita, continua a macinare adesioni a vari livelli: Stati, che sono ovviamente il primo target, città e governi regionali (ha da poco aderito un’altra capitale in Europa, Atene), parlamentari (vicini ormai al migliaio, senza dimenticare le risoluzioni pro-del Parlamento Ue), scienziati e accademici, istituzioni e leader religiosi (fra cui di fatto il Vaticano attraverso il Laudato Si’ Movement), organizzazioni della società civile, istituzioni medico-sanitarie (spicca l’Organizzazione Mondiale della Sanità ed è un motivo in più per sostenerla facendo pernacchie al buffone pregiudicato che siede nello studio ovale) e via discorrendo.