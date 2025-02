Justcalcio.com - CdS – Fiorentina, Zaniolo è sbarcato in città: l’annuncio social

2025-02-02 16:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere dello Sport:Nicolòsi trova a Firenze. Ormai è tutto fatto. Chiusa la parentesi all’Atalanta di Gasperini, il centrocampista offensivo si può considerare un giocatore della. Il club viola l’ha annunciato via social postando due foto e aggiungendo: “Anche Nicolòè arrivato a Firenze”. Tanti i like e i commenti dei tifosi. Si va da “Quanto gasi Nicolò” a “Forza Nicolò”, fino a “Bentornato a casa Nico” e “Bel colpo”. L’investimento è importante: laha pagato la metà del prestito oneroso che l’Atalanta avrebbe dovuto riconoscere al Galatasaray (1,5 milioni) e metà stipendio (1,2 milioni). Il diritto di riscatto, che può diventare obbligatorio al raggiungimento del 65% delle presenze stagionali, è fissato a 16 milioni più 3 di bonus, legati a risultati e obiettivi.