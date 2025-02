Cesenatoday.it - Cau, Pestelli (FdI): Esperienza fallimentare, per Savignano subito una struttura idonea"

Leggi su Cesenatoday.it

“La domanda che la consigliera Lucchi mi pone – ‘perché negare al territorio un servizio importante come i Cau?’ - dovrebbe rivolgerla all’assessore Fabi: non è stato forse lui a dichiarare che non saranno realizzate nuove strutture perché i Cau non hanno dato i risultati che si aspettavano? La.