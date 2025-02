Dayitalianews.com - Catania, va a Li Cuti con telo mare e sandali ma, doveva essere ai domiciliari: arrestato

Leggi su Dayitalianews.com

Una passeggiata in riva al, unda spiaggia e un paio di. Peccato che per lui quella giornata di sole avrebbe dovuto trascorrerla tra le mura di casa. I Carabinieri hanno, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, un 74enne catanese per evasione dagli arresti, sorpreso mentre si godeva l’aria aperta nei pressi del litorale cittadino.I militari del Nucleo Radiomobile, mentre transitavano da San Giovanni Li, hanno notato in lontananza, che camminava sulla battigia della spiaggia, un uomo che somigliava a una persona a loro già nota per pregresse vicende giudiziarie e che sapevanoagli arresti. Insospettiti, si sono avvicinati per identificarlo e, una volta riconosciutolo, hanno voluto verificare se la misura restrittiva a suo carico fosse ancora in vigore.