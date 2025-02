Dayitalianews.com - Catania, fortissima grandinata nella notte: molti gli interventi dei vigili del fuoco – FOTO

Leggi su Dayitalianews.com

Numerosi gliper il maltempo,, deideldel Comando Provinciale di.Ideldel Comando Provinciale di, sono stati impegnati in numerosidi soccorso per una forteche ha colpito,tempo, alcuni paesi etnei del versante Sud-Est.In particolare nei comuni di San Giovanni la Punta, Trecastagni, Gravina di, sono stati effettuatidi soccorso per automobilisti bloccati nelle loro auto in panne e danni d’acqua.Oltre alle squadre del della Sede Centrale del Comando e dei Distaccamenti Nord e Sud, sono stati impiegati anche i sommozzatori VVF dei Nucleo die le squadre dei distaccamenti di Acireale e Riposto.A Riposto, in zona Torre Archirafi, è stata anche segnalata la piena di un torrente.