Caso variante situazione sanata

Sembra quasi totalmente risolta la questione dei progetti e degli interventi edilizi basati su unaurbanistica al piano regolatore del Comune di San Martino in Rio che nel 2013 era stata solo adottata, ma senza la successiva approvazione che l’avrebbe resa esecutiva in modo completo.che aveva fatto emergere dubbi sulla regolarità di quasi settecento pratiche e progetti, basati su una norma che si credeva in vigore ma che invece non lo era, in merito a nuove case, ampliamenti e modifiche edilizie. "Grazie a un lungo percorso, che ha coinvolto i tecnici dei nostri uffici e quelli della Regione – conferma il sindaco Paolo Fuccio – si è riusciti a sanare la quasi totalità degli atti interessati dalla. Restano al momento cinque o sei casi ancora da definire, in quanto caratterizzati da procedure più complicate rispetto alle altre.