Caso Rubiales, La Federcalcio spagnola non ha ancora cambiato il protocollo contro le aggressioni sessuali (El Pais)

È passato un anno e mezzo dal cosiddettoe dal bacio non consensuale a Hermoso nella finale della Coppa del Mondo. Da quel momento, scrive El, l’organo di governo del calcio spagnolo è sopravvissuto quasi per inerzia. Ora iltorna alla cronaca per via del processo per l’accusa di violenza sessuale e coercizione che avrà inizio domani di fronte all’Alta Corte nazionale.Quandoha dato le sue dimissioni, ha preso il suo posto ad interim Pedro Rocha. Poi a dicembre 2024 l’elezione di Rafael Louzán a nuovo presidente della. Anche quest’ultimo ha comunque problemi con la legge, problemi troveranno una soluzione dopo l’ultimo appello alla Corte Suprema il 5 febbraio.Leggi anche: La nuova vita di: a Granada è il vicino di casa perfetto, parla con tutti e non nega un selfieDopo il, nellanon ènullaCiò che a Elinteresse sottolineare è che nonostante tutti gli stravolgimenti “ci sonoquestioni da risolvere” nella Rfef.