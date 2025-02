Ilgiorno.it - Caso di colera confermato a Brescia, ma l’origine non è autoctona: cosa sappiamo sull’infezione

– Le autorità sanitarie hannoi sospetti suldirilevato nei giorni scorsi a: il paziente è positivo al batterio. Tuttavia, assicurano che non si tratta di un’infezione “”, perché l’individuo in questione era arrivato in Italia dalla Nigeria il 29 gennaio e lo stesso giorno ha “manifestato sintomi gastrointestinali”. L’Azienda per la tutela della salute (Ats) dispiega che tutti i suoi “principali contatti” sono stati individuati e informati. Rilevato il batterio La conferma della malattia arriva dall’Istituto superiore di sanità ed è stata comunicata da Regione Lombardia. Gli esami hanno rilevato la positività al Vibrio cholerae (sierotipo Ogawa), produttore dell’enterotossina. Al momento il paziente si trova ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata ma è vigile ed è in corso un’indagine epidemiologica da parte dell’Ats di