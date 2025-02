Thesocialpost.it - Caso di colera a Brescia: il paziente ha contratto la malattia in Nigeria

Un uomo attualmente ricoverato presso la Fondazione Poliambulanza diè risultato positivo al, ma ilnon è di origine autoctona. Secondo quanto comunicato dalla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia, ilavrebbelain, da dove è rientrato in Italia il 29 gennaio. Già nella serata dello stesso giorno, l’uomo aveva manifestato sintomi gastrointestinali, che hanno portato agli accertamenti clinici.L’Istituto Superiore di Sanità ha confermato, dopo le analisi di laboratorio, la presenza del Vibrio Cholerae sierogruppo O1 (sierotipo Ogawa), un ceppo produttore di enterotossina, responsabile di sintomi come diarrea, vomito e dolori addominali.Attualmente ilè ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata, ma resta vigile.