Caso Alemanno Porro | distante anni luce ma su di lui atteggiamento abnorme

Il giornalista e conduttore televisivo torna a parlare della situazione che sta coinvolgendo l’ex Sindaco di Roma, in carcere dal 1° gennaioUnche sta crescendo e che sta facendo discutere non poco. Gi, ex Sindaco di Roma e anche ex ministro sotto il governo Berlusconi, che dal primo gennaio è in carcere per non aver rispettato le disposizioni del tribunale di sorveglianza e aver disatteso le regole mentre era agli arresti domiciliari. Tanti si sono espressi su questoe tanti non ne conoscono le motivazioni di una rigidità che non si riesce a capire.ma su di lui(Ansa Foto) Cityrumors.itE’ unche sta facendo discutere soprattutto se paragonato a tante altre situazioni ben più gravi. Anche il giornalista e conduttore televisivo Nicolasi è sbilanciato su questa storia ad inizio anno, facendo capire di essere abbastanza perplesso, ha ribadito la sua posizione che giudica “” rispetto a tanti altri casi giudiziari che lasciano molto stupiti soprattutto per le decisioni che sono state prese.