Casini attacca | Rettori non ascoltati

Sul parere favorevole della Regione al percorso di autorizzazione dei corsi di Laurea Magistrale da parte della Link Campus University interviene la capogruppo del Pd Marche, Anna. "La giunta Acquaroli dimostra la sua totale indifferenza verso il sistema universitario pubblico marchigiano e la sua qualità – accusa la dem –. Nonostante la contrarietà di studenti, insegnanti e, Acquaroli ha scelto di sostenere l’insediamento della Link Campus University, un ateneo privato che intende attivare corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria nelle Marche, senza alcun coinvolgimento delle università pubbliche del territorio. I vertici degli atenei marchigiani hanno espresso chiaramente il loro dissenso, sottolineando come questa operazione rischi di compromettere la sostenibilità di un sistema che vede pesanti tagli del governo Meloni con ripercussioni gravissime proprio per le Marche.