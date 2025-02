Ilprimatonazionale.it - Case popolari a Bologna? Solo se rispetti l’agenda della sinistra

Roma, 2 feb –è una regola, cantava una decina d’anni or sono il cantautore felsineo Luca Carboni. Dal canto nostro, quel che sappiamo è che quando si parla di assurdità (avremmo potuto usare ben altri termini, ma siamo pur sempre gentiluomini) ideologiche, al 99% dobbiamo raccontare di ciò che accade all’ombra delle Due Torri. Così dopo lo scettro di Città 30 – per chi non lo sapesse: il riferimento è ai limiti di velocità – la Dotta potrebbe diventare il primo comune italiano ad assegnare lesolamente a chi è affine al: ac’è il test di affinitàSì, avete letto bene. Il bando – da qualcuno definito come l’ultimo delirio green del sindaco Pd Lepore – è stato presentato a inizio settimana: per poter aderire al progetto di cohousing (l’anglicismo indica un insieme di insediamenti abitativi composti da alloggi privati e ampi spazi comuni) “Piano per l’Abitare” bisognerà essere “attivisti sociali o ambientali”.