Carte bollate contro Pedemontana. I sindaci: "Sarà un'autostrada d'oro"

"Costi da capogiro, un parco distrutto e nessuna risposta ai bisogni del territorio". Bocciatura senza possibilità di appello della Tratta “D breve“ di. Ieri, 10del Vimercatese si sono dati appuntamento a Burago per entrare nel merito della diffida consegnata una settimana fa a Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e la sostenibilità), Regione, ministeri coinvolti: di fatto un altolà a bloccare l’opera. "Con 68 milioni al chilometrol’autostrada più costosa d’Italia, una linea dritta tirata all’interno di un polmone di 40 chilometri quadrati, il Parco Pane, nella provincia più cementificata d’Italia e con pedaggi quadrupli rispetto all’A4 e un piano per aumentarli di anno in anno". Tanti i profili di inopportunità e di illegittimità individuati dai comuni della Brianza Est che con questo primo passo legale fanno sapere agli interlocutori che non si fermeranno.