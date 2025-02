Ilfogliettone.it - Carote, ogni volta butti via la buccia ma si tratta di uno spreco: usate così possono salvare il tuo giardino

Leggi su Ilfogliettone.it

Questo prezioso alimento è un toccasana per la nostra salute, per le nostre papille gustative ma è utile anche per un secondo utilizzo. Chi non ha mai assaporato la dolcezza croccante di una carota? Questo ortaggio, dalle mille sfumature di arancione, è un vero e proprio scrigno di benessere. Ma oltre ad essere gustoso, la carota nasconde proprietà benefiche che la rendono un alimento prezioso per la nostra salute.Ricca di beta-ne, precursore della vitamina A, la carota è un toccasana per la vista. Inoltre, grazie al suo alto contenuto di fibre, favorisce la regolarità intestinale e aiuta a prevenire diverse patologie, come il diabete e le malattie cardiovascolari.In cucina, la carota è un ingrediente versatile e si presta a numerose preparazioni. Cruda, grattugiata o a bastoncini, è perfetta per insalate e snack salutari.