Metropolitanmagazine.it - Carla Brunelli, chi è e com’è morta la moglie di Marino Bartoletti: “Un tragico e assurdo incidente in casa”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nata nel 1951 etragicamente a 65 anni nel 2016,era lae inseparabile anima gemella di, celebre giornalista sportivo. I due avevano condiviso tutta una vita insieme: si sposarono nel 1974 e da allora rimasero sempre l’uno accanto all’altra. Nel 2016 la donna rimase coinvolta in un drammaticodomestico che le costò la vita. Mentre era occupata nelle pulizie di, azionò per errore un cancello automatico rimanendo schiacciata tra esso e il muro circostante. Fu proprioa trovare il corpo senza vita della sua compagna: “Non ci sono parole che possano descrivere il dolore per la morte di”.a donna era sola ine l’, stando ai primi riscontri del medico legale, potrebbe essere avvenuto circa un’ora prima del ritrovamento.