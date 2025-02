Ilrestodelcarlino.it - Carenze di medici nei centri, ma l’Avis: "Noi non molliamo"

Che il 2024 sia stato un anno difficile perregionale a causa didi personale medico neiraccolta periferici, è ormai ampiamente assodato e lo sa bene la sezione ‘V. Scoccini’ che, tuttavia, continua a guardare al futuro con un cauto ottimismo tanto più che, a settembre, festeggia i 65 anni della sua fondazione e ha convocato per il 23 febbraio l’assemblea dei soci, per presentare il bilancio consuntivo e preventivo e per tirare le somme dell’anno appena concluso, sul fronte delle donazioni nel territorio e sulle prospettive future. "Nel 2024 abbiamo lavorato in sinergia con Avis provinciale, abbiamo dato il nostro contributo per far fronte a tutte le esigenze di sangue a livello regionale ma – è il rammarico del presidente Sandro Birilli - abbiamo avuto la prova di come quanto fatto non sia stato sufficiente, e non per colpa nostra.