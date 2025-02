Anteprima24.it - Carcere di Benevento, detenuto con punteruolo aggredisce agente penitenziario

Tempo di lettura: 2 minutiAncora un’aggressione ai danni di un poliziottoin servizio neldi. Lo rende noto il sindacato di poliziapenitenziariaCon.Si.Pe. L’episodio risale a ieri: il, un nordafricano trentenne armato di unrudimentale, ha tentato di colpire l’di turno. “Si tratta – spiega il sindacato – di un soggetto non nuovo a questi episodi, purtroppo un caso ingestibile che da tempo sta creando disordine nelsannita dal quale andrebbe trasferito quanto prima”. Per il sindacalista del Con.Si.Pe. Vincenzo Santoriello “il Governo deve farsi carico della gestione dei detenuti extracomunitari, che sono poco inclini al rispetto dell’ordinamentoe spesso causa di gravi eventi critici”. Secondo il vicepresidente Luigi Castaldo, la gestione dei reclusi extracomunitari è “affannosa e mette a repentaglio la sicurezza, visti i continui e gravi eventi critici, come quello di ieri’.