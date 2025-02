Quotidiano.net - Carabinieri a Rafah. Il soccorso ai feriti

Leggi su Quotidiano.net

La riapertura del valico disi concretizza e l’Europa torna a tutti gli effetti sul campo per garantire il controllo del confine, coordinare l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e permettere l’evacuazione dei. Un ritorno, dopo diciotto anni di inattività, che vede l’Italia protagonista con noveaffiancati da militari in arrivo da Spagna e Francia. "Riapre il valico die l’Italia c’è – spiega il ministro della Difesa, Guido Crosetto (foto) –. Lì, in luoghi difficili e complicati, in mezzo a una tregua di armi fragile ma preziosa, ci siamo con i nostri. Un ulteriore passo nel percorso di stabilizzazione e pace del Medio Oriente, frutto degli sforzi e del lavoro dell’intera comunità internazionale)". Il personale dell’Arma, inviato per partecipare alla European union border assistance mission (Eubam), ha raggiunto il valico di, dove opera inquadrato nella forza di gendarmeria europea (Eurogendfor) a supporto della missione.