Cara gita quanto ci costi, aumenti fino a 250 euro. "Tanti devono rinunciare"

Firenze, 2 febbraio 2025 – Rincari oltre il 50% e difficoltà a trovare hotel disponibili ad ospitare le scolaresche. Organizzare le gite, per gli istituti, è sempre più complesso. Ma le scuole fanno sempre e comunque il possibile per escore le migliori soluzioni affinché tutti i ragazzi abbiano l’opportunità di partecipare. Negli ultimi anni, anche i prezzi dei viaggi di istruzione sono aumentati in maniera significativa. Prima del Covid, tre notti a Parigi costavano circa 400, a Berlino ne servivano 350 e a Vienna 450. Oggi, per le stesse mete, le cifre si sono impennate: 650per Parigi, 600 per Berlino e 700 per Vienna. Conferma il quadro Ludovico Arte, dirigente dell’istituto tecnico Marco Polo: “Sicuramente i prezzi sono aumentati, così come sono cresciute le famiglie con difficoltà economiche.