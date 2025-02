Ilgiorno.it - Capodanno cinese, ci siamo. A Milano la grande festa col “serpente verde” è all’Arco della Pace: controlli col metal detector ai varchi d’ingresso

, 2 febbraio 2025 – La comunitàmilanese e lombarda festeggia oggi l’arrivo del 2025, l’anno del. Il giorno ufficiale che ha segnato il passaggio al nuovo anno è stato mercoledì 29 gennaio, ma è oggi, domenica, ilappuntamento con tutte le iniziative organizzate – con impeccabile precisione efantasia – dalla Chinatown di via Paolo Sarpi. La storica strada milanese dedicata allo storico e teologo veneziano del XVI secolo, che da sempre è il fulcropiùcomunitàd’Italia, non sarà in realtà il centro– pur addobbata già da settimane con lanterne e lucine ispirate dal “di legno” e dove ristoranti e street food si susseguono da via Canonica a piazzale Baiamonti – perché è stato prescelto il ben piùpiazzale dell ’ArcoPac e, ovvero piazzale Sempione.