Capo Plaza infiamma il Forum Emis Killa canta e basta e poi l’appello Free Shiva Preferisco parlare sulla musica che sui social So che non è facile starmi dietro

“Non ho paura perché ho voglia di fare e di dimostrare. So che devo fare sempre meglio, so di non essere perfetto. In ‘Ferite’ la gente ha capito che sono Luca, ha visto il lato umano. Non c’è distinzione tra Luca e. Prima ero solo un bambino ed ora ne ho venti. Spero di averne ‘20’ per sempre”. È iniziato così il concerto sold out diall’Unipoldi Assago (Milano). Una carrellata di immagini con l’artista salernitano durante i suoi (primi) vent’anni di età hanno anticipato l’ingresso adrenalinico sulle note di “Giovane Fuoriclasse”, la hit del trapper.si è esibito su un palco che era una vera e propria installazione in cui hanno dominato giochi di luce, fumo ed i video realizzati con l’AI, proiettati – quest’ultimi – sul maxischermo durante ogni cambio outfit dell’artista.