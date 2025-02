Juventusnews24.com - Canzi: «Abbiamo sprecato, ma giocando così altre dieci volte vinciamo sempre. Vangsgaard periodo no ma non lascio indietro nessuno»

di Mauro Munno, tecnico della Juventus Women, parla in conferenza stampa al termine del pareggio con il Napoli. Le sue dichiarazioni(inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Max, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa al termine del pareggio di Serie A femminile tra le bianconere e il Napoli.PRESTAZIONE – «Salvo lo spirito, la voglia di far bene tranne i primi 10 minuti doveperso tante seconde palle arrivando spesso in ritardo. Poi ci siamo sistemate. Non ho ancora visto i dati della gara macreato tantissime occasioni e neconcesse poche. La partita è positiva, poi come dicociò che conta alla fine sono i gol. Il risultato dice 1-1 e va portato a casa al di là di chi merita o chi non merita. Chiaramente non va bene averetante occasioni e non concretizzarle».