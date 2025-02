Anteprima24.it - Canoni locazione Acer, Barone (Lega): “Grazie a Nappi interrogazione. Chiediamo di sospendere gli aumenti”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Lo avevamo annunciato e abbiamo mantenuto l’impegno: sull’aumento deidiex Iacp che ha coinvolto centinaia di famiglie a Benevento, nel Sannio e in Campania, il presidente del gruppo regionale della, Severino, ha presentato un’a risposta scritta al presidente della Campania De Luca con la quale ha chiesto l’immediata sospensione da parte dell’delle richieste di pagamento dilocativi maggiorati”. A dirlo è Luigi, responsabile Enti Locali dellain Campania che ringrazia “l’onorevole Severinoper la continua disponibilità e l’attenzione nel seguire le più importanti vertenze che riguardano i territori. Giustamente nell’, in linea preliminare e pregiudiziale, si osserva che non è dato comprendere quale sia la fontele che legittimi l’adozione, in relazione all’, di regolamenti da parte della Giunta regionale”, prosegueche aggiunge: “I criteri di rideterminazione deidihanno portato ad un assurdo aumento, in alcuni casi si è passati da 40 euro a 400 euro mensili.