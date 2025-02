Tg24.sky.it - Candelora, significato e cosa si festeggia il 2 febbraio

Amata dalla tradizione popolare, laè una ricorrenza che cade ogni anno il 2. Nella tradizione cattolica prevede la benedizione di ceri e candele nelle chiese. Altre credenze legate al paganesimo vedono in questa data una simbolica uscita dalle tenebre invernali verso la stagione primaverile (si trova infatti a metà tra il solstizio d'inverno e l'equinozio di primavera). E proprio per questo sono nati molti proverbi cheno l’avvicinarsi dell’attesissima stagione più mite, per citarne uno su tutti, in Veneto si dice: “Quando vien lade l'inverno semo fora, ma se piove o tira vento ne l'inverno semo drento". La festa viene osservata anche dalla Chiesa ortodossa e da alcune protestanti.