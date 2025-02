Agi.it - Candelora, la festa che preannuncia la fine dell'inverno. Ma non sempre

Leggi su Agi.it

AGI - Oggi è la, il giorno a metà fra il solstizio d'e l'equinozio di primavera legato a tante tradizioni pagane e religiose. Il 2 febbraio rappresenta uno spartiacque nel calendario invernale perché segna l'allungamentoe giornate e il primo timido risveglioa natura. La 'e candele', celebrata dai cattolici ma anche dalla Chiesa ortodossa e da diverse chiese protestanti nell'anniversarioa Presentazione di Gesù al Tempio, si ispira al simbolo di Cristo "luce per illuminare le genti". Anche i riti pagani prevedevano fuochi e falò per la conclusionea fase più dura. Laveniva celebrata già sotto l'imperatore Giustiniano e nel VII secolo Papa Sergio I istituì una processione penitenziale da tenersi il 2 febbraio per lache nel calendario tridentino venne chiamata "Purificazionea Beata Vergine Maria".