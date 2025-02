Candelora e Giubileo 2025 | appuntamento a Santa Maria dell’Orto

Leggi su Funweek.it

Domenica 2 febbraio, alle ore 11.00, i canottieri romani e non solo, si ritroveranno aper celebrare la tradizionale e secolaredei Fiumaroli. Unimportante, ogni anno, segnato dalla presenza dei circoli romani unitamente al Comitato Regionale e alla Federazione Italiana Canottaggio con i propri labari.Un Anno Santo nel quale rinnovare il proprio legame con il fiume sacro alla città di Roma e la protettrice della gente di fiume, avviando le celebrazioni sul Tevere per il. I canottieri porteranno in dono una preziosa Pianeta liturgica ricamata, con raffigurata una imbarcazione a remi con a bordo Cristo e gli apostoli, che calma le acque.