Lapresse.it - Canada, Trudeau: “Da martedì dazi del 25% su merci Usa”

Leggi su Lapresse.it

“Le azioni intraprese dalla Casa Bianca ci hanno diviso anziché unirci”. Lo ha detto il primo ministro canadese Justin, annunciando che il suo Paese avrebbe imposto tariffe del 25% su un massimo di 155 miliardi di dollari canadesi di importazioni dagli Stati Uniti, tra cui alcol e frutta, a partire dal prossimo. “Certamente non stiamo cercando l’escalation, ma difenderemo il, i canadesi e i posti di lavoro canadesi”, ha detto. Il premier dimissionario ha poi ricordato agli americani che le truppe canadesi hanno combattuto al loro fianco in Afghanistan e hanno contribuito a rispondere a innumerevoli crisi, dagli incendi in California all’uragano Katrina. “Siamo sempre stati lì, in piedi con voi, addolorati con voi, popolo americano”, ha detto.