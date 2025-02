Juventusnews24.com - Cambiaso Juve, Tuttosport assicura: «Accordo ormai trovato con il Manchester City, quando ci sarà il trasferimento». Tutti i dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24parla del possibile futuro dell’esterno bianconero: le ultime sul passaggio alGuardiola e ilhanno individuato in Andreail primo obiettivo di mercato per rinforzare le fasce. Secondo, addirittura, ci sarebbe già l’intesa con il calciomercatoper il passaggio in Premier dell’esterno azzurro. Con ogni probabilità, spiega il quotidiano, la firma arriverà però a fine stagione, visto che gli inglesi hanno speso già troppo per rinforzarsi in questa sessione di gennaio. Permanenza ancora per qualche mese a Torino, poi quindi la possibile cessione.Leggi suntusnews24.com