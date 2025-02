Ilrestodelcarlino.it - Cambiamento climatico e allergie: “Fioriture anticipate a gennaio”

Cesena, 2 febbraio 2025 – Che bel vedere le margherite in fiore nei giorni della merla. “Mentre 13 anni fa in questo periodo – ricorda la dottoressa Elisa Paolucci, allergologa, responsabile del servizio di Pneumologia e Endoscopia Bronchiale dell’ospedale Bufalini – eravamo sommersi dalla neve”. In realtà c’è poco da stare allegri. Soprattutto perché l’anticipazione delle stagioni mette a dura prova chi con i pollini combatte una battaglia in cui il nemico infierisce a colpi di occhi rossi e lacrimosi, pizzicori, starnuti sismici e, nei casi più gravi, attacchi di asma. Cosa succede dottoressa Paolucci? Come mai c’è già chi ha iniziato a manifestare la classica sindrome da allergia pollinica? “Il clima sta cambiando e di conseguenza anche la stagionalità dei pollini. I fiori che prima fiorivano a marzo-aprile ora sono anticipati.