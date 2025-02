Inter-news.it - Cambiaghi: «Fondamentale staccarci dalla Fiorentina! Volevo il gol»

protagonista oggi in Inter-Women con il gol che ha di fatto aperto le marcature, ha parlato dell’importanza di questa vittoria e del suo ritorno al gol.RITORNO AL GOL E VITTORIA – Michelain un’intervista su Inter TV ha parlato con estrema emozione il suo ritorno al gol e la vittoria dell’Inter Women: «Abbiamo avuto un piccolo arresto in Coppa Italia, sapevamo però quanto era importante questa partita per tornare sulla strada giusta. Volevamo fortemente questa partita e ci siamo riuscite. Era importantissimo, riuscire a staccare ladi 10 punti èper il proseguo del nostro percorso. Mi mancava tanto il gol, loda tanto. Spero di continuare così anche nelle prossime partite. Contro la Lazio dovremmo continuare su questa strada, ogni partita vale 3 punti e sarà».