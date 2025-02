Inter-news.it - Calhanoglu o Asllani, chi dal 1? in Milan-Inter? Uno in vantaggio! La formazione

Oggi, terzo derby stagionale in programma alle 18 e valido per la ventitreesima giornata di Serie A. Resta un solo dubbio davanti la difesa tra, anche se uno in questo momento sembrerebbe essere in. Ecco la probabile. SUPERATO – La scelta è fatta: Hakansarà titolare nel derbydi questa sera. Dopo le ultime riflessioni e l’allenamento di rifinitura ad Appiano Gentile, Simone Inzaghi ha sciolto l’ultimo grande dubbio die ha deciso di affidare ancora una volta la regia del centrocampo nerazzurro al campione turco. Fino a poche ore fa, il ballottaggio con Kristjanera ancora aperto, ma l’esperienza e le qualità tecniche dihanno convinto il tecnico campione d’Italia a puntare su di lui.