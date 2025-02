Calciomercato.it - Calhanoglu bocciato e fischiato: ecco il derby del turco

E’ durato poco più di un’ora Milan-Inter del centrocampista, al rientro dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per circa un meseildel(LaPresse) – Calciomercato.itE’ finita al 62esimo ildi Hakan. Il centrocampistarientrava dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi di gioco per circa un mese. Era il 6 gennaio quando il calciatore si fermava per un problema muscolare, proprio in occasione del secondo Milan-Inter della stagione, quello che ha portato il Diavolo a conquistare la Supercoppa italiana in rimonta.Stasera, dunque, Simone Inzaghi è tornato ad utilizzarlo dal primo minuto. La Curva Sud, che nel corso degli ultimi Milan-Inter lo ha sempre, stavolta ha deciso di ignorarlo quasi per l’intera partita.