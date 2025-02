Calciomercato.it - Calciomercato, tutte le news e le trattative di sabato 1 febbraio

Le ultime notizie didei venti club di Serie A e non solo. Ledi Inter, Juventus, Napoli, Milan e dile altre: gli aggiornamenti in tempo reale Mancano pochi giorni alla fine della sessione diinvernale. Si entra perciò in un fine settimana determinante, per i club di Serie A ma non soltanto.Milan, ecco Gimenez –.itOre caldissime al Milan: Gimenez è sempre più vicino, con la cessione in attacco di Morata. In uscita anche Tomori, direzione Tottenham, in difesa. La Juventus invece si allontana da Danso e punta Goglichidze dall’Empoli. Brusca frenata per il Napoli per il colpo Comuzzo, mentre per il reparto offensivo il nome caldo adesso è quello di Saint-Maximin. L‘Inter infine aspetta buone nuove da Roma per Zalewski, che prima del passaggio in nerazzurro deve rinnovare con i giallorossi.