Dailymilan.it - Calciomercato Milan, proposto Nicolo Fagioli. La risposta di Zlatan Ibrahimovic

Ildelsi muove anche in mezzo al campo conche è stato. Ma non solo.Serve un centrocampista. Meglio se italiano. Serve un rinforzo in mezzo al campo per là in mezzo Sergio Conceiçao ha poca scelta. Troppo poca. Basta guardare il minutaggio di Fofana e Reijnders per rendersene conto. Certo il recupero di Ismael Bennacer mette ilal sicuro, almeno numericamente anche se la miglior condizione sembra essere ancora lontana.Resta però il problema legato a Ruben Loftus-Cheek ancora fermo e senza una data precisa per il suo rientro.Per questo in Casasi sta valutando con attenzione la possibilità di inserire nell’attuale rosa un centrocampista “azzurro”. Si, perché c’è ancora una casellavuota dei quattro formati in un vivaio italiano.