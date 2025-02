Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Jorge Mendes vuole portare Joao Felix a Milano. Contatti continui con Furlani

Leggi su Dailymilan.it

Ildelnon è finito eo ma serve il benestare economico di Giorgio.Ora tocca avestire la maglia del. Dopo aver chiuso per Santiago Gimenez ora la massima dirigenza rossonera può concentrarsi sue le sue richieste. Il potente procuratore è in Italia. Ha incontrato la Juventus, ora toccherà alla società rossonera ricevere la sua visita.Nel frattempo non si sono mai interrotti itelefonici cone Moncada. L’intenzione diè quella diin Serie A. L’ex Atletico Madrid, pagato la scorsa estate dal Chelsea la bellezza di 52 milioni di euro, non sta trovando lo spazio che sperava e gioca soprattutto in Conference League. Troppo poco per le sue ambizioni.