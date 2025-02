Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Geoffrey Moncada ci riprova per Warren Bondo? Le ultime

torna alla carica per provare a portare a Milan in questa sessione di calciomercato invernale. Il punto della situazione. Il calciomercato invernale del Milan non è finito con l'arrivo in attacco di Santiago Gimenez, anzi. La dirigenza rossonera vuole infatti regalare un centrocampista a Sergio Conceiçao. Un'alternativa ai titolari prima che arrivino alla parte conclusiva della stagione con le energie ridotte al minimo. Uno scenario che non sarebbe certo sorprendente vedendo gli elevati minutaggi di Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. Warren Bondo torna in orbita?