Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Danso vola in Premier League: ufficiale la nuova squadra dell’ex obiettivo dei bianconeri

di RedazionentusNews24in: èladel difensore. L’austriaco è del Tottenhamè un nuovo giocatore del Tottenham. L’exdel, che avrebbe anche svolto le visite mediche con i(non superate), ha firmato con gli Spurs. Il difensore austriacoinin questa sessione di mercato.We are delighted to announce the signing of Kevinon loan from Ligue 1 side RC Lens, subject to international clearance and work permit ??— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 2, 2025Questo l’annunciodel club inglese:giocherà in Inghilterra ed incon la maglia del Tottenham di Postecoglou.Leggi suntusnews24.com