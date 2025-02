Rompipallone.it - Calciomercato, dopo Morata il Galatasaray bussa ancora in Serie A: nuovo nome nel mirino

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 2 Febbraio 2025 22:12 di redazioneIlaver piazzato a sorpresa il colpo, è pronto ad affondare uncolpo inA.La finestra di mercato invernale che sta per chiudere i suoi battenti ha regalato non poche sorprese fino ad ora, con tanti scambi in Italia e nel resto d’Europa che hanno spiazzato parecchie tifo. Nella serata di domani, per quanto riguarda il massimo campionato italiano, il mercato si interromperà – e di lui si ritornerà a parlare solo con l’arrivo dei mesi estivi. Discorso diverso, invece, per la Turchia, dove i fili delpotranno essere mossi fino al prossimo 11 febbraio. E vista la vivacità dell’asse con laA, potrebberealizzarsi qualche scambio inaspettato.: un affare inaspettatoDifficilmente i mesi invernali possono regalare particolari sorprese alle squadre che,aver osservato l’andamento della squadra nella prima metà di stagione, tentano di affondare qualchecolpo per rinforzare una situazione difficoltosa, specie se gli infortuni continuano a mettere a dura prova le scelte di un tecnico.