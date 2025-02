Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Atalanta, Maldini ufficiale: sprint per Bertola

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ildell’è decollato nelle ultime ore, dopo una prima fase di stallo. La Dea, infatti, dopo un lungo corteggiamento, ha ufficializzato l’arrivo di Daniel, obiettivo principale di questa sessione invernale e sostituto designato del partente Zaniolo. Il centrocampista arriva a titolo definitivo dal Monza, per una cifra pari a 14 milioni di euro. Di questi, circa la metà andranno al Milan, società che ha lanciato il ragazzo nel grande calcio. I nerazzurri, tuttavia, non intendono fermarsi e negli ultimi giorni di mercato tenteranno l’assalto a Nicola, difensore dello Spezia.per la difesa: Dea in poleL’ha dato una discreta accelerata al proprionelle ultime ore. L’arrivo di, infatti, non basta alla Dea, che sembra intenzionata ad investire anche anche in difesa, visti i numerosi infortuni che stanno falcidiando il reparto.