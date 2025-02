.com - Calcio Serie D / Vigor Senigallia, a Chieti il punto che ci voleva

Un gol di Gonzalez nel finale rimedia allo svantaggio firmato da Guerriero a inizio ripresa– 2 Fabbraio 2025 – Cambiano i giocatori e alla fine arriva finalmente anche il risultato.Lapareggia a1-1 ed è un ottimo pari.Antonioli, rischia tutto: il nuovo arrivo Furini subito dall’inizio, Campani in porta per Roberto, De Angelis addirittura in tribuna, Pjetri in campo nella difesa a 3 con un inedito 3-5-2.Fuori pure Ferrara, con Pesaresi c’è D’Errico e a centrocampo torna titolare Subissati.Primo tempo con una traversa dei locali e una bella parata di Campani, ma laregge bene e va al riposo sullo 0-0 con merito.A inizio ripreso Guerriero in mischia risolve col gol dell’1-0 al 48?.Entrano Tenkorang, Gabbianelli, Fernandez e Gasparroni, ildal 67? è in 10 per il rosso all’exA Donsah: il pareggio lo firma Gonzalez all’88’ (rete in un primo momento assegnata a Pjetri) per la gioia dei 40ini al seguito che tornano a casa con unche vale oro dato il momento della squadra.