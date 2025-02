Calcio Serie A | Fiorentina-Genoa 2-1

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.04 Vince ancora lache piega ilal 'Franchi': 2-1. Parte forte lache al 9' è già in vantaggio: schema su punizione con Mandrgora che serve Kean, il cui tocco di esterno vale l'1-0. Al 30' arriva il raddoppio dell'ex Gudmundsson, che in area stoppa e poi di sinistro, con deviazione di Vasquez, batte Leali. Nella ripresa ilaccorcia con la 'capocciata' di De Winter sud' angolo di Martin (55'). Il match diventa vibrante. Ma il risultato non cambia più. Fa festa la Viola, finisce 2-1.