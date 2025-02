Agi.it - Calcio, per l'assalto al treno dei veneziani arrestati 8 tifosi dell'Udinese

AGI - Ottosono statiper l'assolato alcon i supporter del Venezia. Nel pomeriggio di ieri, allo stadio "Bluenergy Stadium" si è disputato l'incontro- Venezia cui hanno assistito circa 20.000 spettatori, dei quali oltre 1.200 sostenitori del Venezia. La tifoseria lagunare, giunta a bordo delin arrivo alla stazione ferroviaria di Udine alle ore 13.51, è stata trasferita con bus scortati dalle Forze di Polizia all'impianto sportivo. Al termine'incontro, completata buona parte del deflusso, è avvenuto in piena sicurezza il trasferimento deidallo stadio alla stazione scortati senza criticità. Ma al loro arrivo in stazione sono stati esplosi petardi che comunque non hanno impedito la regolare partenza delalle 18.