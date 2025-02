.com - Calcio / Pari tra Pietralacroce e Sampaolese, non cambia la classifica

In vantaggio gli ospiti con Giuliani pareggia Marku.tà anche tra Montemilone Pollenza ed Argignano. In Seconda Categoria il Villa Strada fa 0-0 a SefroVALLESINA, 2 febbraio 2025 – Tutti pareggi nei tre postici, due di Prima ed uno di Seconda categoria.1-1– Polieri, Gambelli, Bellavigna (Polidori), Bozzi (Nicoletti), Mengarelli, Nisi, Garuti, Basilici (Consoli), Marku, D’Antonio (Polenta), Graciotti (Lucci). All. Santarelli – A disp. Polenti, Rossi, Wade, Renda.– Buriani, Conte, Campomaggi, Tarabello, Sabbatini, Chiariotti, Sangara (Bediako), Marchegiani M., Giuliani (Carletti), Cocilova (Bocchini), Diagne. All. Bacchetti – A disp. Federici, Angelani, Ali Ahmede, Marchegiani F., Tegano, Vescovo.RETI – 35? Giuliani, 49? MarkuMONTEMILONE POLLENZA – ARGIGNANO 2-1MONTEMILONE POLLENZA – Caracci, Tramannoni, Eleonori, Perfetti, Giampaoli, Kheder, Sejfullai, Marinangeli, Rocci, Andreucci, Carlini.