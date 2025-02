Oasport.it - Calcio femminile, Juventus fermata dal Napoli nel 17° turno di Serie A. Como ko contro la Lazio

Calato il sipario sulla penultima giornata della prima fase del campionato didiA. Due i match rimanenti dopo quelli disputati ieri, ovvero la sfida trae il confronto tra, che interessava in particolare il Milan, capace ieri di battere in trasferta il Sassuolo.A sorpresa, la capolista è statatra le mura amiche dalla formazione partonopea. Dopo che nel primo tempo non vi sono state marcature, Sofia Cantore, sfruttando un assist di Barbara Bonansea, si è fatta trovare pronta all’appuntamento al 52?. Al 74?, però, c’è stato il pari della compagine vesuviana, firmato dalla svedese Klara Andrup. La partita, quindi, è terminata sullo score di 1-1 e la Vecchia Signora vede avvicinarsi l’Inter a -5.Nell’altro match odierno le lariane sono state battute sul rettangolo verde di casa dalle biancocelesti.