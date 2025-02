.com - Calcio femminile C / La Jesina Aurora cade dagli undici metri: il Real Vicenza vince 0-1

Le vicentine espugnano il Carotti grazie al rigore di bomber De Muri, le leoncelle lottano ma non basta: la cronaca ed il tabellino della garaJESI, 2 FEBBRAIO 2025- Si ferma la, che viene sconfitta tra le mura amiche del Carotti dalper 0-1.Le leoncelle non riescono a concretizzare in avanti e vengono punite da una delle poche avanzate delle vicentine, che la decidono grazie al rigore di Matilde De Muri, capocannoniere del campionato con dieci reti, ad inizio secondo tempo.Primo tempoUna prima frazione molto equilibrata, dove le jesine provano a colpire con dei passaggi filtranti in verticale mentre le venete cercano con insistenza la loro miglior giocatrice per far male in attacco. Le due squadre lottano principalmente in mezzo al campo e non ci sono molte opportunità da segnalare, se non per qualche tiro dalla distanza da entrambi i lati.