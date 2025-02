Sport.quotidiano.net - Calcio donne c. Women sulla Maiella per salvare l’onore

Trasferta nel Parco nazionale dellaper il Ravenna, in cerca della prima vittoria in campionato oggi (ore 14,30) al campo Lettese di Lettomanoppello, contro le padrone di casa del Chieti. E se Ravenna è ultima staccatissima (3 punti contro gli 8 dell’Isera, penultimo), Chieti e quart’ultimo in piena zona playout che al momento disputerebbe contro il Gatteo Mare mentre, se finisse oggi il campionato, le giallorosse sarebbero condannate alla retrocessione nell’Eccellenza regionale. Pericolo pubblico numero uno, l’esperta attaccante portoghese Flavia Rosario Fartaria (già 8 reti). Programma (17ª giornata, ore 14,30): Accademia Spal-Venezia, Chieti-Ravenna, Riccione-Isera, Gatteo Mare-Tavagnacco, Jesina-Real Vicenza, Venezia 1985-Trento, Vicenza-Villorba. Riposa: Sudtirol. u.