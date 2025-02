Ilrestodelcarlino.it - Calano gli incidenti stradali. In un anno quasi 19mila multe

Triplicati i posti di controllo,gli4milain più rispetto all’precedente. Nel giorno della celebrazione di San Sebastiano, patrono della Polizia locale, l’assessora alla Polizia municipale di Cattolica Claudia Gabellini fa il punto sull’attività del Corpo nel 2024: "Abbiamo investito forze e risorse per garantire maggiore sicurezza sulle strade – spiega Gabellini – Con l’intensificazione dei posti di controllo e un presidio costante del territorio si sono indotti i cittadini a tenere comportamenti più responsabili alla guida che hportato a un importante calo dei sinistri". Nel 2024 i posti di controllo sono stati 357 (112 nel 2023), mentre glisono stati 117, 17 in meno rispetto al 2023 in cui ne sono stati registrati 134. Ben 2.412 i veicoli controllati per un totale di verbali per infrazioni al codice della strada pari a 18.